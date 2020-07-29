شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ناعية طبيب الغلابة: يستحقّ شارعاً بإسمه فى كلّ أنحاء الوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة السورية أصالة نصرى، وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، الذى وفاته المنية أمس، موضحة أنه من أروح الشخصيات التي مر بها هذا الزمان، ويستحق شارعا باسمه في كل أنحاء الوطن العربى.

وكتبت الفنانة أصالة نصرى، عبر حسابها بموقع تويتر:" هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان ، ويستحقّ أنّ يُحفظ إسمه ومافعل وما أعطى وماداوى ومافي كلّ كتاب .. يحكي قصص قلوب رحومه ..يستحقّ شارعاً بإسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير ، أحبّه ملايين البشر أنا منّهم ، دون أنّ نلتقيه ، رحم الله طبيب الغلابه".



النجمة السورية أصالة نصرى عبر تويتر

من ناحية أخرى طمأنت النجمة أصالة جمهورها، على صحتها، بعد اصطدامها بالصخور، أثناء ركوبها "جيت سكى" فى البحر بمدينة العلمين الجديدة، مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث سقط الثنائى فى البحر، وتمكنا من الخروج سالمين، ونشرت أصالة عبر ستورى انستجرام الخاص بها، فيديو تتحدث فيه عن الواقعة حيث قالت "أنا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعود ع الوقعات .. باخد أوسكار وقعات .. أنا بحب الجيت سكى وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم .. ماحبش ألعب زى الماما ولكن ألعب زى الأولاد الصغيرين".

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وكانت بسمة وهبة، قد وثقت لحظة اصطدام "جيت سكى"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسى ع الصخر وفقدت الوعى ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادى حد ينقذنى انا فوقت لقيت نفسى فى مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذنى من الميه اللى دخلت جسمى وانا فاقده الوعى ومن النبض ودقات القلب والدم اللى كان طالع من الجروح اللى فى رجلى شكراً يا حبيبى يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".