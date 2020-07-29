صابرين في رسالة شديد اللهجة: "قد أعذر من أنذر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

وجهت الفنانة صابرين رسالة شديدة لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت صابرين مكتوب عليها: "أي حد هيكتب أي كلمة في إساءة أو تنمر، هعمل تصرف مش لصالحه".

وعلقت على الصورة: "وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة".

يذكر أن الفنانة صابرين أبدت فخرها بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة المتعلقة بمشكلة سد النهضة، التي طمأن فيها المصريين، مؤكدا رفضه الحديث عن حلول عسكرية، وأن قضية مصر عادلة.