محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
وجهت الفنانة صابرين رسالة شديدة لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت صابرين مكتوب عليها: "أي حد هيكتب أي كلمة في إساءة أو تنمر، هعمل تصرف مش لصالحه".
وعلقت على الصورة: "وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة".
يذكر أن الفنانة صابرين أبدت فخرها بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة المتعلقة بمشكلة سد النهضة، التي طمأن فيها المصريين، مؤكدا رفضه الحديث عن حلول عسكرية، وأن قضية مصر عادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر صابرين في رسالة شديد اللهجة: "قد أعذر من أنذر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.