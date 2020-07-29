نسرين أمين بدوية ورنا رئيس على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة شمس نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. ريا أبي راشد نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. رانيا محمود ياسين نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر. إياد نصار نشر الفنان الأردني إياد نصار صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت على إعجاب جمهوره. رنا رئيس Advertisements نشرت الفنانة رنا رئيس صورة لها من أمام البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ياسمين غيث نشرت الفنانة ياسمين غيث صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". أحمد فلوكس نشر الفنان أحمد فلوكس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ماجي بو غصن نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء. سلاف فواخرجي نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". نسرين أمين نشرت الفنانة نسرين أمين صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بدوية.

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