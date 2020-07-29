محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: روجت الفنانة اللبنانية إليسا لألبومها الجديد "صاحبة رأي" المقرر طرحه يوم 1 أغسطس. ونشرت إليسا فيديو ترويجي للألبوم، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "3 أيام على طرحه". Advertisements الألبوم من إنتاج شركة روتانا، ويطرح على تطبيق ديزر. كما نشرت إليسا صورة لها أمام مرآة موضوع على الأرض، وعلقت: "مرآة على الأرض". يذكر أن إليسا طرحت قبل أيام الأغنية الرئيسية صاحبة رأي، عبر تطبيق ديزر، وموقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إليسا تروج لألبومها "صاحبة رأي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.