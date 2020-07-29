تكريما له.. إطلاق اسم حسن عطية على "العروض الحية" بالتجريبي 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قرر أعضاء مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى بالإجماع إطلاق اسم الناقد الراحل دكتور حسن عطية، على مسابقة "العروض المصرية المسرحية الحية" فى دورة سبتمبر 2020 الاستثنائية.

وحسب البيان الصادر عن إدارة المهرجان، فإن القرار جاء على خلفية أن الراحل كان صاحب هذا الاقتراح فى جلسة المجلس بتاريخ 15 يونيو عقب مبادرة وزارة الثقافة بتقديم عدد من العروض على المسارح المفتوحة، وفقا للشروط الوقائية.

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وقد اتفق المجلس حينها على إرجاء الاقتراح لحين تطبيق المبادرة عمليا، وهو ما تحقق بالإعلان عن المسابقة الثالثة للعروض المصرية الحية.

وقال رئيس المهرجان، دكتور علاء عبدالعزيز سليمان، إن رد الفضل لصاحبه يقتضى إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على المسابقة التي اقترحها، وكانت آخر أفكاره وعطاءاته للمهرجان والمسرح المصري.

يذكر أن الناقد والأستاذ بمعهد الفنون المسرحية الدكتور حسن عطية، قد رحل عن عالمنا مساء أمس.