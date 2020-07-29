في هذا الموعد .. أحمد شيبة يحيي حفلًا غنائيًا أون لاين

يحيي الفنان أحمد شيبة حفلًا غنائيًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن يعرض على إحدى قنوات الاتصلات الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وصرح أحمد شيبة قائلًا: مساًء السعادة والهنا على عيونكم حبايب قلبي أنا .. كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم يارب .. انتظروني اول يوم عيد الاضحى في تمام الساعة العاشرة مساًء. الاضحى في تمام الساعة العاشرة مساًء. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد شيبة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الله المستعان، وشارك في الغناء الفنان حمادة مجدي، والأغنية من كلمات صلاح مندي، ومحمد النجار، ووليد رياض، وألحان منعم، وتوزيع أشرف البرنس، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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