خالد الصاوي للمصريين: نحو مصر العظمى .. وليحترق الممانعون

وجه النجم خالد الصاوي رسالة إلى جمهوره والشعب المصري، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح خالد الصاوي قائلًا: نحو مصر العظمى .. وليحترق الممانعون. Advertisements ومن ناحية آخرى ينتظر النجم خالد الصاوي، عرض مسلسل القاهرة كابول، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، مايا طلام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، حسني شتا، أحمد رزق، معتز هشام. وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، مايا طلام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، حسني شتا، أحمد رزق، معتز هشام.

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