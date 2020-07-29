شاهد .. نادر حمدي يمارس التمارين الرياضية داخل الجيم

مارس الفنان نادر حمدي التمارين الرياضية الشيقة، داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم". ونشر نادر حمدي صورة أثناء ممارسة إحدى التمارين الشيقة والشاقة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements يذكر أن الفنان نادر حمدي طرح مؤخرًا كليب بعنوان مانسيتهاش، والأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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