شاهد .. نوال الزغبي تسجل أحدث أعمالها الفنية

تواصل النجمة نوال الزغبي في تسجيل أحدث أغانيها، ونشرت نوال صورة لها من داخل الاستوديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وفاجأت نوال جمهورها بإعلانها عن تسجيل أغنية مصرية جديدة، والمقرر طرحها قريبًا. Advertisements يذكر أن النجمة نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان القوية، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سلیمان، وتوزيع جیمي حداد، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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