بكلمات من ذهب .. مصطفى حجاج ينعي محمد مشالي

نعى الفنان مصطفى حجاج، طبيب الغلابة محمد مشالي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر مصطفى صورة للدكتور محمد مشالي، وعلق ناعيًا: رحم الله ‎طبيب الغلابة الدكتور ‎محمد مشالي ، كان انسان عظيم. ناعيًا: رحم الله ‎طبيب الغلابة الدكتور ‎محمد مشالي ، كان انسان عظيم. Advertisements يذكر أن الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية. اليوم، وذلك إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية. وخرج المئات من أهالي قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، لتشييع جثمان الدكتور محمد مشالي، بعد وصول جثمانه من مدينة طنطا من أجل دفنه في مقابر أسرته، بحضور وفود من المحافظة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة المصرية.

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