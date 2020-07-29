تراند اليوم : إطلالة أنيقة لإيمان العاصي تسحر قلب جمهورها – إتفرج

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت إيمان في الصور بإطلالة جذابة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت إيمان العاصي، قد أعلنت مؤخرًا تعافيها من فيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها بـ”إنستجرام”

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وقالت: “اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعي إيجابية يوم الوقفة آخر يوم رمضان، وبعدها عملت تحليل تبع وزارة الصحة طلع سلبي، وده كان يوم 29 مايو، وبعدها عملت 3 تحاليل طلعوا سلبي”.

يذكر أن إيمان العاصي سيعرض لها قريبا، الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” عبر منصة شاهد.

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