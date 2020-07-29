5 آلاف دولار من رايان رينولدز للعثور على دمية دب

عرض الممثل الكندي رايان رينولدز مكافأة قدرها 5 آلاف دولار لمن يعيد دمية دب مفقودة لأصحابها.

ويبدو أن الممثل قرر الجمع بين خفة دمه الشهيرة وأدواره البطولية في مساعدة شابة على إيجاد دبها المفقود لما يمثله لها من قيمة عاطفية.

ووفقًا لمجلة "تايم" الأمريكية، يعود الدب إلى صاحبته مارا سوريانو، 28 عامًا، وتمت سرقته خلال انتقالها من منزلها في فانكوفر.

ورغم احتواء الحقيبة التي كان الدب بداخلها على جهاز أي باد ووثائق تثبت جنسيتها وجهاز نينتندو أيضًا، لكن "مارا" لا تهتم سوى بدمية الدب، لأن بداخله تسجيل صوتي لوالدتها التي توفيت شهر يونيو/حزيران الماضي بمرض السرطان.

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وذكرت مارا، أن الدب يصدر صوت والدتها عندما تحتضنه، وهي تقول: "أنا أحبك وفخورة بكِ، سأكون بجوارك دومًا"، ولذلك تحتضنه كل مرة تشعر بافتقاد والدتها.

ونشرت مارا تغريدة على موقع "تويتر" تطلب فيها المساعدة على إيجاد دبها المفقود؛ لتلفت انتباه الممثل الأمريكي ويقوم بإعادة نشرها ووضع مكافأة خاصة لمن يجد الدمية.



