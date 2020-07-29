شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شيرين: أنا ضد عمليات التجميل إلا للضرورة.. ومش لازم شفايفى تكون مترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شيرين، إنها ضد عمليات التجميل إلا إذا كانت للضرورة الملحة، كون الجمال جمال الروح إلى جانب أن الله سبحانه وتعالى خلقنا فى أجمل صورة، وتابعت: "مش لازم شفايفى تكون مترين وحواجبى ومنخيرى كدا يعنى.. ربنا خلقنا فى أجمل صورة وعمليات التجميل لا تتم إلا لضرورة ملحة".

وأضافت "شيرين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أطباء التجميل لهم دورا هاما فى حياة البشر، خاصة عندما يتعرض البعض إلى حوادث، مشيرة إلى أنها لم تجر عمليات تجميل مطلقا، وتابعت: "أشهد الله أنى لم ألجأ إلى عمليات التجميل".

كانت قد ظهرت الفنانة شيرين، فى أحدث جلسة تصوير جديدة لها، بفستان أزرق اللون على ضفاف شواطئ الساحل الشمالى وهى تقضي عطلتها الصيفية.

وشاركت شيرين متابعيها وجمهورها بجلسة التصوير الجديدة عبر حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا لتخطف أنظار متابعيها بشكل كبير، بعد اختفائها طوال الفترة الماضية عن الساحة السينمائية والدرامية.