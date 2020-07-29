شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عروض البيت الفنى للمسرح بدءًا من ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفرق الفنية بالبيت ‏الفنى للمسرح، باقة منتقاة ومتنوعة من الفقرات الفنية والعروض ‏المسرحية بدور العرض التابعة للبيت بالقاهرة والإسكندرية، اعتبارًا من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك. ‏

على المسرح القومى بالعتب الساعة الثامنة "٨:٠٠"مساء عرض " المتفائل "

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام، وأسعار التذاكر : ١٠٠-٧٠-٥٠-٣٠ جنيه.

على مسرح الغد بالعجوزة الساعة السابعة "٧:٠٠"مساء عرض"الحادثة " من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور ، ريهام أبو بكر ، ،فتحى الجارحى ، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان، وأسعار التذاكر : ٣٠-٣٥ جنيه

على مسرح الطليعة " قاعة زكى طليمات " الساعة السابعة النصف "٧:٣٠" عرض "حريم النار" " ثانى و رابع أيام العيد"

عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسبانى فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلى فرح وإخراج محمد مكي.

أسعار التذاكر : ٣٥ جنيه

على مسرح الطليعة " قاعة صلاح الصبور" الساعة السابعة "٧:٠٠" مساء عرض "كأنك تراه " "ثالث أيام العيد" تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هانى ، أحمد عبد الهادى ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود

أسعار التذاكر : ٢٥ جنيه

على المسرح العائم الصغير بالمنيل الساعة السابعة "٧:٠٠" مساء عرض “أفراح القبة " بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدى عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل ، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركى المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أمانى حافظ، إخراج يوسف المنصور.

أسعار التذاكر : ٥٠ -٣٠ جنيه

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على مسرح ملك برمسيس الساعة السابعة "٧:٠٠"مساء عرض "البخيل عن نص الكاتب الفرنسى مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالبارى سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أسعار التذاكر : ٢٠ جنيه

و للأطفال على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة الساعة السابعة "٧:٣٠" مساء عرض "فركش لما يكش" العرض من تأليف و إخراج الشاعر شوقى حجاب

أسعار التذاكر: ٢٥-٣٥ جنيه

على مسرح متروبول بالعتبة الساعة السابعة "٧:٠٠" مساء عرض "القطط" العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحى ، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، تأليف و أغانى صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

أسعار التذاكر : ٣٥ جنيه

و بالأسكندرية

على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى الساعة الثامنة "٨:٠٠" مساء عرض "رحلة سعيدة " بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال ، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسيديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أسعار التذاكر: ٢٥ جنيه