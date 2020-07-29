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إعادة تداول فيديو منسوب للفنان نبيل الحلفاوى وهو ‏يصارع عجلاً أثناء ذبحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد رواد مواقع التواصل فيديو يظهر فيه شخص شبيه ‏للفنان نبيل الحلفاوي، وهو يصارع ثورًا حاول مقاومته أثناء ‏ذبحه، وهو الفيديو الذى تم نشره العام الماضى 2019، ‏لكنه أعيد تداوله من جديد منسوبًا إلى الفنان نبيل الحلفاوى ‏والذى نفاه من قبل تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى ‏المبارك.‏

 

 

وكان الحلفاوى قد رد فى منشور سابق له: "ليس أنا ‏الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر منى بعشر سنين ‏على الأقل عشان يفكر يشارك فى حاجة زى دى‎".
 

 

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هنأ الفنان نبيل الحلفاوى، الشعب المصرى بمرور الذكرى ‏الـ68 لثورة 23 يوليو 1952م، قائلا عبر حسابه الرسمى ‏على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "كل سنة وانتم ‏طيبين.. ومصر طيبة".‏

 

وغرد الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الرسمى على موقع ‏التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم: "ذكرى ثورة 23 ‏يوليو..  كل سنة وانتم طيبين.. ومصر طيبة. ملحوظة: ‏التويتة ليس لها توابع من نقاش أو جدال.. فصاحبها قد ‏كرر فى معظم سنوات عمره كل ما يمكن أن يقال فى هذه ‏المناسبة وما عاد يحتمل المناهدة. شكرا لتفهمكم".‏

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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