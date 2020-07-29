شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تداول فيديو منسوب للفنان نبيل الحلفاوى وهو ‏يصارع عجلاً أثناء ذبحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد رواد مواقع التواصل فيديو يظهر فيه شخص شبيه ‏للفنان نبيل الحلفاوي، وهو يصارع ثورًا حاول مقاومته أثناء ‏ذبحه، وهو الفيديو الذى تم نشره العام الماضى 2019، ‏لكنه أعيد تداوله من جديد منسوبًا إلى الفنان نبيل الحلفاوى ‏والذى نفاه من قبل تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى ‏المبارك.‏

وكان الحلفاوى قد رد فى منشور سابق له: "ليس أنا ‏الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر منى بعشر سنين ‏على الأقل عشان يفكر يشارك فى حاجة زى دى‎".



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هنأ الفنان نبيل الحلفاوى، الشعب المصرى بمرور الذكرى ‏الـ68 لثورة 23 يوليو 1952م، قائلا عبر حسابه الرسمى ‏على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "كل سنة وانتم ‏طيبين.. ومصر طيبة".‏

وغرد الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الرسمى على موقع ‏التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم: "ذكرى ثورة 23 ‏يوليو.. كل سنة وانتم طيبين.. ومصر طيبة. ملحوظة: ‏التويتة ليس لها توابع من نقاش أو جدال.. فصاحبها قد ‏كرر فى معظم سنوات عمره كل ما يمكن أن يقال فى هذه ‏المناسبة وما عاد يحتمل المناهدة. شكرا لتفهمكم".‏