شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شيرين عن صورها الأخيرة: مش لازم الواحد ينط فى البحر علشان يكون سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شيرين، إن الصور الأخيرة التى ظهرت فيها وهى ترتدى فستانا أزرق على شاطئ البحر، كانت بهدف توعية المواطنين بأن الشواطئ مغلقة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، بسبب جائحة كورونا، وتابعت: "مش لازم الواحد ينط فى البحر علشان يكون سعيد.. خاصة عندما لا تكون الدنيا أمان ومفيش وسائل إنقاذ".

وناشدت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الجميع الالتزام بقوانين غلق الشواطئ العامة، حفاظاً على حياتهم، وتابعت: "نعم ربنا علينا كتيرة ومش بنحس بيها غير لما نفتقدها.. حبيت أوصل رسالة وأتمنى أنها تكون وصلت".

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ولفتت، إلى أن الإنسان يجب أن يستمتع بالهواء النقى واستنشاقه والمشاهد الخلابة للبحر، دون النزول للبحر، وتعريض حياته للخطر، وتابعت: "استمتعوا بالتنفس دون الحاجة لجهاز أكسجين".

وكانت ظهرت الفنانة شيرين، في أحدث جلسة تصوير جديدة لها، بفستان أزرق اللون على ضفاف شواطئ الساحل الشمالي وهي تقضي عطلتها الصيفية.

وشاركت شيرين متابعيها وجمهورها بجلسة التصوير الجديدة عبر حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا لتخطف أنظار متابعيها بشكل كبير، بعد اختفائها طوال الفترة الماضية عن الساحة السينمائية والدرامية.