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رجاء الجداوى وزوجها حسن مختار بملابس الإحرام فى موسم الحج من 14 سنة.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها أثناء أدائها مناسك الحج فى مشعر منى بالأراضى المقدسة منذ 14 عامًا وتحديدًا فى موسم الحج لعام 2006.

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ونشرت أسرة الفنانة الراحلة صورًا لها مع زوجها حارس مرمى الإسماعيلى والمنتخب الوطنى الراحل الكابتن حسن مختار، وأحفادهما، خلال ارتدائهما ملابس الإحرام وزيارة مشعر منى فى يوم التروية عام 2006.

 

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وفي وقت سابق، قررت أميرة ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها، الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

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ونشرت أميرة وابنتها روضة صورة للنجمة الراحلة، عبر حسابها الشخصى وكتبت: "أنَّا كانت بتحب الـ Instagram قوى وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه، واحنا فى العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعى لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هيكون فى رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هى لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوى، أميرة وروضة".

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وسرعان ما حصد المنشور على عدد كبير من التعليقات على الصورة، من قبل المشاهير، وكانت من أوائل الفنانين درة، التى كتبت: "حبيبة قلبي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنّة، هتفضل دايما فى قلبنا وعلى بالنا"، بينما كتبت النجمة إيمى سمير غانم "بحبكم"، كما حرصت النجمة التونسية هند صبرى على كتابة تعليق لتشجيع فكرة نشر صور النجمة الراحلة باستمرار وقالت "برافو روضة، هذه حركة ولفتة جميلة لأحياء ذكرتها، نفتقدها كثيراً".

 

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ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عامًا، إثر إصابتها بفيروس المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.

 

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