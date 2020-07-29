شكرا لقرائتكم خبر عن "مين اللى قال إن الشهيد بيتنسى".. أغنية جديدة تحتفل ‏بتضحيات الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏"مين اللى قال إن الشهيد بيتنسى.. عايش ما بينا وحتة منا وراح عشانا.. مين اللى قال".. كلمات أغنية جديدة تذكرنا ‏بتضحيات الجيش المصري في مختلف الجبهات خاصة فى سيناء، تلك الأرض التى دفع فيها أبناؤنا من القوات ‏المسلحة دماءهم من أجل الدفاع عن عرينها، لكن المختلف تلك المرة فى الأغنية هى مشاركة الشيخ على جمعة فى ‏مطلعها بالدعاء لشهداء الجيش الأبطال.‏

يبدأ الكليب بظهور على جمعة داخل المسجد وهو يدعى للشهداء قائلاً: اللهم تقبل شهداءنا فى المتقين.. واحشرهم مع ‏النبيين والصديقين والصالحين.. اللهم يا ربنا اعلِ شأن شهداءنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ‏وشفعهم فينا، وانزل السكينة على قلوب الأمهات مع قلوبنا، اللهم اجعل لهم طريقًا فى الجنة" ليبدأ بعدها المطرب فى ‏الغناء "مين اللى قال إن الشهيد بيتنسى".‏

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وتضمن الكليب مشاهد تسجيلية من جنازات أبطالنا من القوات المسلحة، بالإضافة إلى عمليات المداهمة التى تجرى ‏يوميًا على أراضى سيناء من أجل تطهيرها من الإرهاب، ومشاهد لضربات جوية عسكرية للطيران العسكرى المصرى ‏ليعصف ببؤر التشدد والإرهاب. ‏