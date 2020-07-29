"مين اللى قال إن الشهيد بيتنسى".. أغنية جديدة تحتفل ‏بتضحيات الشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مين اللى قال إن الشهيد بيتنسى.. عايش ما بينا وحتة منا وراح عشانا.. مين اللى قال".. كلمات أغنية جديدة تذكرنا بتضحيات الجيش المصري في مختلف الجبهات خاصة فى سيناء، تلك الأرض التى دفع فيها أبناؤنا من القوات المسلحة دماءهم من أجل الدفاع عن عرينها، لكن المختلف تلك المرة فى الأغنية هى مشاركة الشيخ على جمعة فى مطلعها بالدعاء لشهداء الجيش الأبطال.
يبدأ الكليب بظهور على جمعة داخل المسجد وهو يدعى للشهداء قائلاً: اللهم تقبل شهداءنا فى المتقين.. واحشرهم مع النبيين والصديقين والصالحين.. اللهم يا ربنا اعلِ شأن شهداءنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وشفعهم فينا، وانزل السكينة على قلوب الأمهات مع قلوبنا، اللهم اجعل لهم طريقًا فى الجنة" ليبدأ بعدها المطرب فى الغناء "مين اللى قال إن الشهيد بيتنسى".
وتضمن الكليب مشاهد تسجيلية من جنازات أبطالنا من القوات المسلحة، بالإضافة إلى عمليات المداهمة التى تجرى يوميًا على أراضى سيناء من أجل تطهيرها من الإرهاب، ومشاهد لضربات جوية عسكرية للطيران العسكرى المصرى ليعصف ببؤر التشدد والإرهاب.
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