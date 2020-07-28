شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقة 6ix9ine المقدرة بـ5 ملايين دولار فى ساعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الراب العالمي Tekashi 6ix9ine يضع خطة مذهلة لحياته الفنية خلال الفترة المقبلة، فبعد أن قدم الفترة الماضية عددا من الأغانى التى حققت نجاحا مذهلا بين المعنيين بموسيقى وغناء الراب مثل "gooba" و " yay" و "TROLLZ"، وقرر النجم البالغ من العمر 24 عاما أن يكشف عن واحدة من أبرز الصفقات التى وقعها مؤخرا.

وأكد Tekashi 6ix9ine أنه وقع مؤخرا صفقة ضخمة وذلك من أجل إقامه حفل "بث مباشر"، وقد كانت الصفقة بقيمة 5 ملايين دولار مع GlobalStreamNow ليكون الحفل خاص بأغنيات ألبومه الغنائى الجديد والذى سيصدر قريبا.

وأشار موقع TMZ إلى أن الحفل سيقام في شهر سبتمبر المقبل و سيستمر لمدة ساعة واحدة فقط ، يقدم 6ix9ine خلالها ما يقرب من 12 أغنية من ألبومه.

وكشف 6ix9ine للموقع أن لديه خطة فنية ستكون محط أحاديث العالم خلال الفترة المقبلة، بينما لم يكشف عن أي من تفاصيل البومه الغنائي الجديد وأكد أنها "أمور سرية ".