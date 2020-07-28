شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تنعى الشاعر الفلسطينى هارون هاشم رشيد:" ليا الشرف أنى غنيت لك قصيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة لطيفة الشاعر الفلسطينى الكبير هارون هاشم رشيد، الذى وافته المنية عن عمر ناهز الـ93 عامًا، والذى ولد فى حارة الزيتون بمدينة غزة عام 1927 وأصدر قرابة العشرين ديوانا.

وغردت لطيفه عبر حسابها على تويتر، قائلة:" فقدت الأمة العربية و العالم العربي واحد من اعظم الشعراء ابن القدس المكافح الصامد الصابر هارون هاشم الرشيد .. كم كان ليا الشرف ان غنيت لك هذة القصيدة الرائعة في بداية مشواري الفني هذه القصيدة من الحان الملحن الكبير عبد العزيز ناصر".

ولد الشاعر الراحل في حارة الزيتون بمدينة غزة عام 1927 وأصدر قرابة العشرين ديوانا منها :"عودة الغرباء، غزة فى خط النار، حتى يعود شعبنا، سفينة الغضب، رسالتان، رحلة العاصفة، فدائيون، مفكرة عاشق، يوميات الصمود والحزن، النقش فى الظلام، ثورة الحجارة، طيور الجنة، وردة على جبين القدس"، اطلقت عليه العديد من الألقاب منها "شاعر العودة" و"شاعر الثورة" و"شاعر القرار 194" و"المؤرخ الشعرى للقضية الفلسطينية".

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تغنى بأشعاره بعض من كبار الفنانين العرب مثل فيروز ومحمد فوزى وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبده وطلال مداح.

كما ألف مسرحيات شعرية منها "السؤال" بطولة كرم مطاوع وسهير المرشدي و"سقوط بارليف" التى قدمت على المسرح القومى بالقاهرة عام 1974 إضافة للعديد من المسلسلات والسباعيات التي كتبها لإذاعة صوت العرب وعدد من الإذاعات العربية.