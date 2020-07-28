شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مروة ناجى تغنى أحدث أغانيها "عايشة بيك" لايف من ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة مروة ناجى في أحدث إبداعاتها الغنائية بأغنية "عايشة بيك"، التي طرحتها منذ قليل، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث نالت الأغنية إعجاب الجمهور فور طرحها بدقائق، حيث أبدعت مروة في الأغنية من حيث الصوت والأداء والملابس وخلافه.

وتغنى مروة ناجى أغنيتها الجديدة لايف في ”الخليج 365”، حيث ستظهر لجمهورها خلال الدقائق المقبلة، والأغنية هي أحدث إبداعات مروة ناجى، وهى من كلمات هانى عبد الرحمن، ألحان محمد صبرى، توزيع محمد شفيق، إخراج محمد جريزمان، حيث ظهرت مروة بشكل مختلف ومميز بتوقيع الديزاينر أمانى الشريف .

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كما طرحت مروة منذ فترة أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدى، وإخراج فادى حداد.