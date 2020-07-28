شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب ناعية طبيب الغلابة: اللى عمله مكتوب فى ميزان حسناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب طبيب الغلابة الدكتورمحمد مشالي الذي وافته المنية فجر اليوم، والذى أفنى عمره لخدمة أهالي منطقته.وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع تويتر: "ربنا يرحمك يا راجل يا طيب ياللي أكيد كل اللي عملته في حياتك مكتوب في ميزان حسناتك، ربنا يكتر من أمثالك طبيب الغلابه".



شيرين عبد الوهاب عبر تويتر

من جانب آخر، قال الدكتور أسامة مشالى شقيق الدكتور محمد مشالى، إن طبيب الغلابة كان بمثابة والده وهو مثله الأعلى، وهدفه الأساسي هو خدمة الغلابة، قائلا: "سوف نواصل نهج الدكتور مشالى من خلال الأطباء الموجودين فى العائلة، الذين سوف ينهجون نهجه، أما بالنسبة للعيادة الخاصة به أعتقد أنها لن تفتح لأن أبنائه الثلاثة مهندسين".

وأوضح شقيق الدكتور مشالى أنهم ينتظرون تكريما للفقيد، لأنه لم يكن يحب التكريم، وأطلب من الناس جميعًا الدعاء لما قدمه من أعمال فى خدمة الغلابة خلال الفترة الماضية.

فيما أكدت زوجة شقيق الدكتور محمد مشالى فى تصريح لـ"الخليج 365": "إننا نطالب الناس كلها بالدعاء للمرحوم مشالى، وأن يتم تخليد اسمه على أحد الشوراع لتظل ذكراه مستمرة، تكريما لما قدمه للمواطنين لأنه فخرا لنا، وهو من كان يجمع العائلة دائما".