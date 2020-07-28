شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لأغنية أحمد فهمى والمطربة العالمية INNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد فهمى، لـ"الخليج 365"، أنه يستعد حالياً لأغنية جديدة بمشاركة المطربة الرومانية العالمية "INNA"، وهو أول تعاون بينهما، مشيراً إلى أن الأغنية حالياً فى مراحل التحضيرات النهائية، ومن المقرر البدء فى تسجيلها خلال الفترة المقبلة، وتحديداً بعد الاستقرار على كل التفاصيل، لافتاً إلى أن الأغنية كان من المقرر أن تظهر للنور ما قبل جائحة كورونا، لكن توقفت التحضيرات الخاصة بالأغنية بسبب "فيروس كورونا".

وأوضح فهمى أن الأغنية لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، مشيراً إلى أن موزع الأغنية رومانى الجنسية، موضحاً أن العمل سيتضمن 3 لغات وهى العربية، والإنجليزية، والإسبانية، ومن المقرر أن يتم طرحها في أواخر الصيف الحالي، أو أول الشتاء على أقصى تقدير.

المطربة العالمية "INNA" واحدة من النجمات العالميين وتقدم الغناء والرقص، حيث ذاع صيتها في العالم عندما طرحت ألبوم بعنوان "ساخن" عام 2009، ونال الالبوم نجاحا واسعا على مستوى العالم حيث حقق نسبة مبيعات عالية حول العالم إضافة إلى اختياره كأفضل عشرة ألبومات في كل من التشيك، فرنسا والمملكة المتحدة.

وعلى جانب آخر استأنف أحمد فهمى تصوير مسلسل "أسود فاتح"، الذى يتقاسم بطولته مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والذي يتم تصويره حاليًا في لبنان، ويشارك في بطولته كل من، صبري فواز، معتصم النهار، شريف سلامة، فراس السعيد، رانيا منصور، سلوى عثمان، إخراج كريم العدل.