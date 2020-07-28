شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الـ Emmys 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف القائمين على ترشيحات جوائز الأيمي لعام ٢٠٢٠ حالياً عن القائمة الكاملة للترشيحات المقرر لها المنافسة في الدورة القادمة الـ ٧٢ والتي ستضمن منافسات شرسة من الدراما الناجحة لشبكة HBO الأمريكية.

ومن المقرر ان تشمل القائمة الجديدة من الترشيحات منافسة شرسة بين كل من مسلسل Succession الذي يعرض عبر شبكة HBO، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel الذي يعرض عبر شبكة إمازون، ومسلسل Schitt’s Creek.

وسيتم الإعلان عن جوائز الأيمي لعام ٢٠٢٠ في حفل يوم ٢٠ سبتمبر المقبل، يذاع عبر شبكة abc الأمريكية.