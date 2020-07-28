شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"العين السينمائى" يناقش واقع المهرجانات فى ظل أزمة «كورونا»‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت ندوة «أونلاين» أقامها مهرجان «العين السينمائي»، واقع المهرجانات في ظل أزمة «كورونا»، صناعة السينما وتأثير ‏‏«كوفيد 19» عليها خلال الفترة الماضية، والبدائل الجديدة التي اتخذتها إدارة المهرجانات من أجل الوجود وسير عجلة الحركة ‏السينمائية في المنطقة، والتي تراوحت بين إلغاء دورة هذا العام والتأجيل أو تقسيم الفعاليات إلى افتراضية ومباشرة‎.‎

أدار الندوة مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري، بحضور الكاتب والمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، وفاطمة الحسينان ‏مديرة مهرجان الكويت السينمائي، وأحمد الملا مدير مهرجان أفلام السعودية، ومنصورة الجمري رئيس مهرجان البحرين السينمائي، ‏وطاهر الهوشي مؤسس والمدير الفني لمهرجان جنيف للفيلم الشرقي الدولي‎.‎

Advertisements

كان المخرج والكاتب السينمائي عامر سالمين المري، مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي، قد أشار إلى عدد من الفعاليات والورش ‏التي تسبق انطلاقة الدورة الـ 3 من المهرجان، في 23 يناير من العام المقبل. وقال في حديثه للصحف الإماراتية: نعمل على الدورة ‏الجديدة منذ أكثر من شهرين ونصف، وانتهينا من وضع الخطط والبرامج، ومنها ما هو جديد وسنعلن عنه لاحقاً. وأوضح: يجب ‏علينا أن نستمر ونحرك الثقافة، ونحارب «كورونا» عبر استمرار عطائنا الإبداعي ولا نستسلم ولا نتوقف عندها‎.‎