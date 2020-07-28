‏"العين السينمائى" يناقش واقع المهرجانات فى ظل أزمة «كورونا»‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت ندوة «أونلاين» أقامها مهرجان «العين السينمائي»، واقع المهرجانات في ظل أزمة «كورونا»، صناعة السينما وتأثير «كوفيد 19» عليها خلال الفترة الماضية، والبدائل الجديدة التي اتخذتها إدارة المهرجانات من أجل الوجود وسير عجلة الحركة السينمائية في المنطقة، والتي تراوحت بين إلغاء دورة هذا العام والتأجيل أو تقسيم الفعاليات إلى افتراضية ومباشرة.
أدار الندوة مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري، بحضور الكاتب والمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، وفاطمة الحسينان مديرة مهرجان الكويت السينمائي، وأحمد الملا مدير مهرجان أفلام السعودية، ومنصورة الجمري رئيس مهرجان البحرين السينمائي، وطاهر الهوشي مؤسس والمدير الفني لمهرجان جنيف للفيلم الشرقي الدولي.
كان المخرج والكاتب السينمائي عامر سالمين المري، مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي، قد أشار إلى عدد من الفعاليات والورش التي تسبق انطلاقة الدورة الـ 3 من المهرجان، في 23 يناير من العام المقبل. وقال في حديثه للصحف الإماراتية: نعمل على الدورة الجديدة منذ أكثر من شهرين ونصف، وانتهينا من وضع الخطط والبرامج، ومنها ما هو جديد وسنعلن عنه لاحقاً. وأوضح: يجب علينا أن نستمر ونحرك الثقافة، ونحارب «كورونا» عبر استمرار عطائنا الإبداعي ولا نستسلم ولا نتوقف عندها.
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