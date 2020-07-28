شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من "تليفزيون الخليج 365": ترشيح المصرى رامى يوسف لجوائز الإيمى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الموجز الفنى لـ"تليفزيون الخليج 365" عددا من الأخبار والحكايات الفنية سواء على مستوى الفنانين داخل مصر أو نجوم العالم.

وتطرق الموجز الفنى لخبر إعلان النجم أحمد سعد عن طرح دويتو أغنية "100 حساب" غدا الأربعاء، وهى الأغنية التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، ومن المتوقع أن يكون للأغنية ردود فعل إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الكبير بها، بعد طرح برومو الأغنية. والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

وكانت هذه الاغنية قد توقف طرحها من قبل بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية، بعدم طرح شاكوش أى أغان جديدة إلا بعد ما يحل أزمته مع النقابة.

وشمل الموجز أيضا خبرا حول ما كشفته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، عن تفاصيل الحكم القضائى الذى صدر فى الدعوى التى رفعها ضدها محمد وزيرى مدير أعمالها السابق، لإثبات زواجه منها، وأكدت هيفاء أن محكمة الأسرة رفضت دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، وأضافت أن المحكمة ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وكتبت الفنانة اللبنانية فى تغريدة عبر موقع "تويتر": "محمد وزيرى يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد.. وقضت المحكمة بجلسة اليوم بعدم قبول الدعوى.. شكرًا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة.. والشكر الأكبر للقضاء المحترم".

كما تناول موجز الفن نعى عدد من الفنانين للدكتور محمد مشالى الشهير، الملقب بـ"طبيب الغلابة"، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل المختلفة، حيث كتب النجم محمد هنيدى: "ربنا يرحمك يا دكتور، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة"، وغرد النجم أمير كرارة عبر تويتر وقال ، "اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك طبيب الغلابة".

وقالت الفنانة رانيا يوسف: "خبر حزين برحيل شخصية مؤثرة ورجل أفنى عمره من أجل مساعدة الغير"، أما الفنان محمد فؤاد، كتب على إنستجرام : "رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده..نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وأن يجعل عمله الصالح فى ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته".

وتطرق الموجز أيضا إلى خبر للفنانة زينة والتى وجهت الشكر للطاقم الطبى الذى أشرف على حالة شقيقتها نسرين بعد إصابتها بنزيف فى المخ، ونشرت زينة صورة مع عدد من الأطباء، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "الحمد لله أولا وأخيرا وبشكر ربنا أولا ثم بشكركم من قلبي الطاقم الطبي .. شكرا بجد على إنقاذ حياة أختى ربنا يكرمكم.. ادعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة لولادها ولينا يارب".

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وتتلقى نسرين شقيقة النجمة زينة ، العلاج فى مستشفى بـ 6 أكتوبر بعد إصابتها بنزيف حاد فى المخ، وتتواجد الفنانة زينة هى وعائلتها بجانب شقيقتها فى المستشفى حالياً إلى أن تتخطى أزمتها.

كما شمل الموجز الفني من تليفزيون الخليج 365، ما كشفه القائمون على ترشيحات جوائز الإيمي - Emmy's لعام 2020، عن قامة أفضل الممثلين الرئيسيين عن دورهم في مسلسل كوميدي، والتى ضمت اسم الممثل المصري رامي يوسف، الذى يجسد دور البطولة في مسلسل Ramy ، والمسلسل يتم عرضه عبر شبكة Hulu الأمريكية.

ومن المفترض انه يتم الإعلان عن جوائز الأيمي لعام ٢٠٢٠ في حفل يوم ٢٠ سبتمبر المقبل ، وسوف يذاع الحفل عبر شبكة abc الأمريكية.

من أخبار نجوم العالم، عرض الموجز الفنى خبرا حول النجمة الإسبانية "إستر إكسبوزيتو" صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا " في مسلسل الدراما Elite، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصورجديد لها خلال وقت فراغها في حمام السباحة بصحبة أحد اصدقائها.

ونشرت النجمة الإسبانية صور جديدة على انستجرام، داخل حمام السباحة ، تستمتع بوقتها بعد استبعادها من الموسم الجديد من المسلسل.

ووفقاً لتقرير عبر أحد المواقع الإسبانبة ، فمتوقع ان الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحمل مفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر ، وغيرها من النجوم الذين لمعوا فى الأجزاء السابقة من المسلسل.

وأخيرا من اخبار الموجز الفنى ، هو انتهاء قضية التشهير بالنجم العالمى جونى ديب ضد الصحيفة البريطانية the sun ، والتى اتهمته بإساءة معاملة زوجته السابقة، آمبر هيرد، بعد ثلاثة أسابيع من جلسات المحكمة ، حيث شاهد العالم من خلالها علاقة حب مليئة بالفضائح.

ويقاضى جوني ديب ناشر صحيفة ذا صن، في المحكمة العليا فى لندن بسبب مقال اتنشر فى أبريل 2018 ، قال عن جونى ديب أنه "ضرب زوجته".

وقال محامى ديب قال، إن الممثل أنكر بشدة الادعاء ، الذى قال عنه انها تدمر السمعة وتنهي مسيرته الفنية، ومتوقع أن يصدر الحكم فى خلال عدة أسابيع.