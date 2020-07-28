شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري: نصف متعة السفر تكمن في جمال أن نضيع في أماكن لا نعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هند صبرى متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، صورة جديدة، أثناء تواجدها فى إحدى المناطق السياحية، لم تحددها على وجه التحديد، وعلقت على الصورة قائلة: "نصف متعة السفر تكمن في جمال أن نضيع في أماكن لا نعرفها".



هند صبرى

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قائل العبارة هو راي برادبرى، وهو أديب وكاتب سيناريو أمريكى، كتب فى مجالات متنوعة من الأدب، مثل الفانتازيا والخيال العلمي والرعب والغموض.

وكانت هند صبرى قد نشرت صورة لها أمس، واقتبست مقولة للفنان العالمي ويل سميث التي قال فيها: "اجعل ابتسامتك تغير العالم، لا تجعل العالم يغير ابتسامتك"، فيما لاقت الصورة إعجاب الآلاف من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وفي وقت سابق حرصت النجمة التونسية هند صبري على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بأحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابسها الصيفية، أثناء قضائها لعطلتها على إحدى الشواطئ.