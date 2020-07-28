شكرا لقرائتكم خبر عن المصري رامى يوسف ضمن ترشيحات جوائز الـ Emmy's لـ 2020 عن مسلسله Ramy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على ترشيحات جوائز الإيمي - Emmy's لعام 2020، عن قائمة أفضل الممثلين الرئيسيين عن دورهم في مسلسل كوميدي، والتي ضمت اسم الممثل المصري رامي يوسف، الذي يجسد دور البطولة في مسلسل Ramy الذي يعرض عبر شبكة Hulu الأمريكية. وجاءت قائمة الترشيحات عن مسلسل كوميدي كالآتي : Anthony Anderson (“Black-ish”) Don Cheadle (“Black Monday”) Ted Danson (“The Good Place”) Advertisements Michael Douglas (“The Kominsky Method”) Eugene Levy (“Schitt’s Creek”) Ramy Youssef (“Ramy”)

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