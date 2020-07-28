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شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تغنى أغنيتها الخليجية "صح صح يا غبى" قبل طرحها.. فيديو خاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنت الفنانة ميس حمدان أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" فى فيديو خاص لـ"الخليج 365" وذلك قبل طرحها، حيث تم تحديد عيد الأضحى المبارك موعداً لطرحها على موقع يوتيوب وعلى السوشيال ميديا، والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
وينشر ”الخليج 365”، كلمات الأغنية، وتقول: أصحى صح صح ياغبى .. أنا مادرى إش تبى ضاع عمرى بانتظارك .. ومسوى لى فيها زكى أصحى صح صح يا غبى.
وقالت ميس حمدان اإن أغنية "صح صح يا غبى" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.
وأضافت لـ"الخليج 365" أن الأغنيه تتحدث عن "امرأة تعسف رجل تحبه تتشاجر معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين في الخليج، وسيتم طرحها في عيد الأضحي المقبل، وقالت ميس، أتمنى أن تصل الأغنية للجمهور بشكل مناسب.
يذكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "السيت كوم "ونسنى"، التى عرض في رمضان الماضي، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح.
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