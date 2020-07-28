شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خطفت بيلا حديد الأنظار فى نيويورك.. ووصلة ضحك ومرح مع صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد شعبية جارفة حول العالم، حيث يتخذها قطاع كبير من نساء العالم كإحدى أهم أيقونات الجمال والموضة.

والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لبيلا حديد خلال قيامها ببعض المهام فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهرت بيلا حديد البالغة من العمر 23 عاما بإطلالة أنيقة خاطفة للأنظار، حيث ارتدت بلوزة منقوشة منمقة مع جينز " high-waist "، بينما اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Alexander Wang " ووصل سعرها الي 586 جنيها إسترلينيا.

وظهرت بيلا حديد بعدد من الصور وهى تمزح مع إحدى صديقاتها بعد تبادل أطراف الحديث، وهى الفتاة التى رافقتها فى نيويورك .

يذكر أن بيلا حديد نشرت مؤخرا على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 31.8 مليون شخص عدة صور ومقاطع فيديو لها خلال قيامها بعمل "مرجيحة" من الخشب باستخدام "الشينيور" والحبل، وقامت بيلا بطلائها بألوان زاهية ومبهجة، وهو ما جعل الكثير من محبيها ومعجبيها يؤكدون أنها تمتلك الكثير من المهارات والهوايات المميزة.



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بيلا حديد (4)



بيلا حديد (5)



بيلا حديد (6)



بيلا حديد وصديقتها (2)