شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "وشى نور" أول أعمال نهال نبيل الغنائية بعد تعافيها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نهال نبيل لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، تحمل اسم "وشى نور" من كلمات مودى نبيل، وألحان كامل الجندى، وتوزيع كريم حسن، وتحمل الأغنية الطابع الرومانسى، ليكون العمل الغنائى الأول لها بعد تعافيها من فيروس كورونا.

وكانت نهال نبيل قد أعلنت تعافيها ووالدتها من فيروس كورونا بعد احتجازهما لمدة 48 يوماً فى الحجر الصحى بأحد المستشفيات، حيث كانت نتيجة آخر مسحة سلبية، لتعود إلى مزاولة نشاطها الفنى من جديد والتحضير لأعمال غنائية جديدة.

ووجهت نهال نبيل الشكر لكل من وقف بجانها فى أزمتها الصحية، حيث كتبت على صفحتها بموقع فيس بوك: "أشكر الله على الشفاء وأتوجه بكل الشكر والعرفان لكل أصدقائى والمقربين ودعائهم لى"، مشيرة إلى :"مررت بأيام صعبة جدا ونظرا لأن مناعتى ضعيفة كان الفيرس اللعين متمكن منى ولكن بفضل الله ودعوات الجميع تخلصت منه وها أنا الآن فى فترة نقاهة قبل الخروج منها والعودة إلى حياتى الخاصة وأعمالها الفنية.

يذكر أن نهال نبيل بدأت مشوارها فى استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبدالرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، و قدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربى سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات في فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شىء".