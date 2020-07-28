شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على مسابقة "العروض الحية" بالتجريبى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
جاء القرار على خلفية أن د. حسن عطية، كان صاحب هذا الاقتراح فى جلسة المجلس بتاريخ 15 يونيو عقب مبادرة وزارة الثقافة بتقديم عدد من العروض علي المسارح المفتوحة، وفقا للشروط الوقائية.
و قد اتفق المجلس حينها على إرجاء الاقتراح لحين تطبيق المبادرة عمليا و هو ما تحقق بالإعلان عن المسابقة الثالثة للعروض المصرية الحية.
وقال رئيس المهرجان د.علاء عبدالعزيز سليمان إن رد الفضل لصاحبه يقتضى إطلاق اسم الأستاذ الدكتور حسن عطية على المسابقة التي اقترحها، وكانت آخر أفكاره وعطاءاته للمهرجان والمسرح المصري.
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