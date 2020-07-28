شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على مسابقة "العروض الحية" بالتجريبى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكريما لاسم الناقد الراحل "د.حسن عطية" قرر أعضاء مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى بالإجماع إطلاق إسمه على مسابقة "العروض المصرية المسرحية الحية" فى دورة سبتمبر 2020 الاستثنائية.

جاء القرار على خلفية أن د. حسن عطية، كان صاحب هذا الاقتراح فى جلسة المجلس بتاريخ 15 يونيو عقب مبادرة وزارة الثقافة بتقديم عدد من العروض علي المسارح المفتوحة، وفقا للشروط الوقائية.

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و قد اتفق المجلس حينها على إرجاء الاقتراح لحين تطبيق المبادرة عمليا و هو ما تحقق بالإعلان عن المسابقة الثالثة للعروض المصرية الحية.

وقال رئيس المهرجان د.علاء عبدالعزيز سليمان إن رد الفضل لصاحبه يقتضى إطلاق اسم الأستاذ الدكتور حسن عطية على المسابقة التي اقترحها، وكانت آخر أفكاره وعطاءاته للمهرجان والمسرح المصري.