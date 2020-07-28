حسن شاكوش يغنى للاهلى جمهوره ده حماه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختص الفنان الشعبي حسن شاكوش اغنيه جمهوره ده حماه لليوم السابع اثناء متابعته لمباراة الاهلى والجونة من ملعب التتش بمقر النادي بالحزيرة

شاكوش يتابع مباراة الاهلى والجونة من التتش

وحرص عدد من اعضاء النادي على التقاط الصور التذكارية مع شاكوش اثناء المباراة

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وانتهت المباراة بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدفين وكانت قد انطلقت في الخامسه مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة في اطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة الدوري العام يوم ٦ اغسطس المقبل ويستهلها الاهلى بمواجهة انبي يوم ٩ من نفس الشهر

يذكر ان شاكوش الذي اعلن عن انتمائه للنادي الاهلى في العديد من اللقاءات التليفزيونيع ويعد صديق مقرب لكل من محمود كهربا وصالح جمعة وجاء لمؤازرتهما