شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Netflix تهيمن على ترشيحات الإيمى لـ 2020 بـ 160 ترشيحاً و HBO بـ 107 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت شبكة قنوات نتفليكس الأمريكي، على أغلبية ترشيحات الإيمي- Emmy's لعام 2020 والتي أزيح الستار عنها منذ قليل، برصيد 160 ترشيحاً للتربع على عرش اكثر الشبكات حصولاً على ترشيحات، ومن ثم تليها الشبكة الأمريكية HBO التي نجحت في اقتناص 107 ترشيحا.

وبالرغم من امتلاك نتفليكس رقماً قياسياً في عدد الترشيحات، إلا أن شبكة HBO تمتلك أكثر ترشيحات لمسلسل واحد وهو العمل الدرامي الشهير Watchmen الذي حقق 26 ترشيحاً، ومن ثم يليه مسلسلThe Marvelous Mrs. Maisel الذي حصد 20 ترشيحاً وهو نفس عدد ترشيح العام الماضي، ومن ثم في المركز الثالث المسلسل الشهير Ozark لشبكة نتفلكيس والذي حظي على 18 ترشيحاَ.

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ومن المقرر ان تشمل القائمة الجديدة من الترشيحات منافسة شرسة بين كل من مسلسل Succession الذي يعرض عبر شبكة HBO، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel الذي يعرض عبر شبكة إمازون، ومسلسل Schitt’s Creek، وسيتم الإعلان عن جوائز الأيمي لعام ٢٠٢٠ في حفل يوم ٢٠ سبتمبر المقبل، يذاع عبر شبكة abc الأمريكية.