فيروس كورونا وخروج GOT يثير المفاجآت فى ترشيحات الإيمى 2020.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار السنوات العشر الأخيرة ومنذ ظهور مسلسل الفنتازيا والخيال Game of thrones، وهو متربع على عرش الأكثر ترشيحاً وحصداً لجوائز الإيمي من كل عام، وبالتالي فإن الشبكة الأمريكية HBO المنتجة للعمل الدرامي الأشهر في التاريخ هي المتربعة على عرش المنصات الإلكترونية في المسابقة الأشهر في الدراما من كل عام.

وشهد خروج المسلسل الشهير GOT من تصنيف الترشيحات عقب انتهائه في العام الماضي، بالإضافة إلى توقف تصوير الكثير من المسلسلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، مفاجآت كثيرة في ترشيحات عام 2020، والتي شهدت تربع شبكة نتفليكس الأمريكى على عرش الأكثر تحقيقاً للترشيحات، بالإضافة إلى مشاركة شبكة Disney plus في السباق الدرامي بمسلسلها الشهير The Mandalorianالذي حقق 15ترشيحاً شملت أداء الأصوات وخلطها والمؤثرات البصرية والتنسيق الحاد في الأصوات.

كما شملت مفاجآت القائمة الجديدة من الترشيحات مشاركة مسلسل Euphoria بعد توقعات استبعاده من السباق وحصول الممثلة العالمية زانديا على ترشيح كأفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي بعد تغلبها على كلاً من نيكول كيدمان وإليزابيث موس.

وشهدت القائمة النهائية من الترشيحات مفاجئة جديدة من نوعها متمثلة في مشاركة مسلسل الرعب Dead To Me في السبقا وحصول ليندا كارديليني على أفضل ممثلة رئيسية في عمل غير رئيسي بعد عرض الموسم الثاني من المسلسل وتحقيقه لنجاحات كبيرة في المشاهدات.

كما شملت القائمة النهائية من الترشيحات على مشاركة مسلسل الرعب What We Do in the Shadows على مشاركات بعد عرض الموسم الثاني منه عبر شبكة fx الأمريكية وتحقيقه ثلاثة ترشيحات.

ومن المقرر ان تشمل القائمة الجديدة من الترشيحات منافسة شرسة بين كل من مسلسل Succession الذي يعرض عبر شبكة HBO، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel الذي يعرض عبر شبكة إمازون، ومسلسل Schitt’s Creek، وسيتم الإعلان عن جوائز الأيمي لعام 2020 في حفل يوم 20 سبتمبر المقبل، يذاع عبر شبكة abc الأمريكية.