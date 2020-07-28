شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى اتهامات بالعنصرية وسوء المعاملة مع الموظفين ببرنامج إلين دى جينيريس والان مع تفاصيل الخبر
ياتي ذلك على خلفية قيام بعض الموظفين بالحديث لوسائل إعلام عالمية حول ما يتعرضون له من سوء معاملة وترهيب وطرد للموظفيين لأسباب إنسانية منها الإجازات بداعي طبي أو بسبب ظروف طارئة مثل حالات الوفاة والجنازات، إضافة إلى تسبب سوء المعاملة في رحيل عدد من الموظفين من البرنامج بسبب تعليقات مقدمة البرنامج المتعلقة بالعرقيات المختلفة.
ويبدو أن الخوف الشديد جعل الموظفين يدلون بتصريحاتهم لوسائل الإعلام دون الكشف عن هويتهم حتي لا يتعرضون للتعنيف والانتقام من قبل مقدمة البرنامج، وهو ما دفع الشركة لفتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة الأمر حيث ستجري الشركة لقاءات مع عدد من الموظفيين الحاليين والسابقيين لمعرفة تجاربهم مع العمل في البرنامج.
وكانت أعلنت الإعلامية الأمريكية الشهيرة إلين دي جينيريس، إلغاء حضور الجماهير فى برنامجها "إلين شو"، للحد من التجمعات بسبب المخاوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا.
كما تقرر بداية من 16 مارس الماضي بث برنامج The Late Show وبرنامج The Tonight Show وغيرهما من البرامج المشابهة بدون حضور جمهور مباشرة في الاستوديو.
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