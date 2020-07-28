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التحقيق فى اتهامات بالعنصرية وسوء المعاملة مع الموظفين ببرنامج إلين دى جينيريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشهادات والشكاوي التي قدمها عدد من الموظفيين العاملين في برنامج الإعلامية الشهيرة إلين دي جينيريس للصحافة، أتت بثمارها، حيث كشف موقع فارايتي أن شركة WarnerMedia فتحت تحقيقا عاجلا في الشكاوى المنسوبة لمقدمة البرنامج والتي تتضمن سوء المعاملة والعنصرية والتميز.

 

ياتي ذلك على خلفية قيام بعض الموظفين بالحديث لوسائل إعلام عالمية حول ما يتعرضون له من سوء معاملة وترهيب وطرد للموظفيين لأسباب إنسانية منها الإجازات بداعي طبي أو بسبب ظروف طارئة مثل حالات الوفاة والجنازات، إضافة إلى تسبب سوء المعاملة في رحيل عدد من الموظفين من البرنامج بسبب تعليقات مقدمة البرنامج المتعلقة بالعرقيات المختلفة.

 

ويبدو أن الخوف الشديد جعل الموظفين يدلون بتصريحاتهم لوسائل الإعلام دون الكشف عن هويتهم حتي لا يتعرضون للتعنيف والانتقام من قبل مقدمة البرنامج، وهو ما دفع الشركة لفتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة الأمر حيث ستجري الشركة لقاءات مع عدد من الموظفيين الحاليين والسابقيين لمعرفة تجاربهم مع العمل في البرنامج.

 

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وكانت أعلنت الإعلامية الأمريكية الشهيرة إلين دي جينيريس، إلغاء حضور الجماهير فى برنامجها "إلين شو"، للحد من التجمعات بسبب المخاوف من انتشار العدوى بفيروس .

 

كما تقرر بداية من 16 مارس الماضي بث برنامج The Late Show وبرنامج The Tonight Show وغيرهما من البرامج المشابهة بدون حضور جمهور مباشرة في الاستوديو.

 

 

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