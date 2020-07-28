شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفى بوصول "صاحبة رأى" لـ2 مليون مشاهدة.. وتوجه رسالة لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة إليسا بوصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى" لـ2 مليون مشاهدة، ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: "أنتم أقوى جيش رقمى على الإطلاق".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "2 مليون مشاهدة، وهاشتاج رائج، انتم يا أصدقائى أفضل جيش رقمى على الإطلاق".

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إليسا

واحتفلت النجمة إليسا بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".

يأتى هذا بعدما طرحت النجمة اللبنانية إليسا، أغنية "صاحبة رأى"، خلال الأيام الماضية، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والذى ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس المقبل، وتقول كلمات الأغنية "أنا صاحبة رأى وعايشة حياتى فى وجهة نظرى.. ما بقولش كلام من ورا قلبى مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمنى ما خفش ودايما أواجه قدرى.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".