شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطرح كليب أغنيته الدينية الجديدة "الشكوى إلى الله".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد فؤاد كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهى من كلمات وألحان محمد فؤاد، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى.

وتقول كلمات الأغنية، التى نشرها فؤاد عبر قناته الرسمية على يوتيوب: "نشهد أنك الرحمن الرحيم.. يا من جعل النار بردا لإبراهيم.. على إبراهيم، يا من بأمره كل شيء وكل الناس فى أيديك مصيرها يا الله.. أتغلب الشر علينا يا رب مين غيرك يجيرنا.. إحساسنا فجأة مات خلاص وفى يوم وليله مات ضميرنا يا الله.. أتملك الحقد فى نفوسنا والشيطان خلاص أسرنا يا الله.. بندوس على الحق دوس وبقينا خلاص بنهيين كبيرنا يا الله.. أدارت الطيبة فى وشوشنا والغضب سكن مكانها يا الله.. بقينا مش عارفين مين معانا ومين عليه الدور يخونا يا الله.. يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود، يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود".

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من ناحية أخرى، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد "جاية فى وقتها"، حيث يتعاون فيها لأول مرة ‏مع الملحن مصطفى شكرى، كلمات وائل توفيق، توزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها فى الأيام المقبلة على يوتيوب‎.‎

‏وأضاف فؤاد أنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت ‏مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات ‏الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم ‏مش ‏هيبقى اسمه ‏سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفا أن هناك عددا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات ‏جديدة ‏قائلا: "فيه ناس بتاخد ‏أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ‏ربنا ‏يكرمهم‎".