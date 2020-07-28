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شكرا لقرائتكم خبر عن "نفسى أزورك يا نبى" أول كليبات فرقة الحضرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى مع جمهورها المصرى والعربى بعيد الأضحى المبارك، عبر إطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة "نفسى أزورك يا نبى".
الأغنية أول كليب مصور رسمى تطلقه الفرقة منذ بداية رحلتها الفنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات، تخللتها عشرات الأغانى والقصائد ومئات الحفلات الجماهيرية، لكنها قررت تدشين انطلاقة جديدة فى مشوارها تزامنا مع ظهور الكليب، الذى اختارت أن تحتفل به مع محبيها بحلول عيد الأضحى المبارك.
"نفسى أزورك يا نبى" تتغنى خلالها الحضرة بألحان مؤسسها نور ناجح، وبكلمات عبد التواب مسلم ومصطفى محسب، وتوزيع أحمد العسال، بينما قامت بتصوير مشاهد الكليب داخل ساحة الأنوار الحسينية، من إخراج أحمد خيرت، وتقدم خلال العمل الجديد رحلة صوفية طويلة تتجاوز الخمس دقائق من الزمن.
وتعد الحضرة أول فرقة غنائية مستقلة فى مصر تعتمد فكرة الحضرة الصوفية فى الغناء بالأداء الجماعى للابتهالات ومديح الأناشيد الدينية، وتتغنى لكبار مشايخ الصوفية أمثال محيى الدين بن عربى والحلاج والسيدة رابعة العدوية، والشيخ أحمد أبو الحسن، ومن أبرز أعمالها "إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى" و"مدد يا سيدة" و"مشتاقلك يا نبينا" و"أحبك حبين".
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