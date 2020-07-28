شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"نفسى أزورك يا نبى" أول كليبات فرقة الحضرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى مع جمهورها المصرى والعربى ‏بعيد الأضحى المبارك، عبر إطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة ‏‏"نفسى أزورك يا نبى".‏

الأغنية أول كليب مصور رسمى تطلقه الفرقة منذ بداية رحلتها ‏الفنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات، تخللتها عشرات الأغانى ‏والقصائد ومئات الحفلات الجماهيرية، لكنها قررت تدشين انطلاقة ‏جديدة فى مشوارها تزامنا مع ظهور الكليب، الذى اختارت أن ‏تحتفل به مع محبيها بحلول عيد الأضحى المبارك.‏

‏"نفسى أزورك يا نبى" تتغنى خلالها الحضرة بألحان مؤسسها نور ‏ناجح، وبكلمات عبد التواب مسلم ومصطفى محسب، وتوزيع أحمد ‏العسال، بينما قامت بتصوير مشاهد الكليب داخل ساحة الأنوار ‏الحسينية، من إخراج أحمد خيرت، وتقدم خلال العمل الجديد رحلة ‏صوفية طويلة تتجاوز الخمس دقائق من الزمن. ‏

وتعد الحضرة أول فرقة غنائية مستقلة فى مصر تعتمد فكرة الحضرة ‏الصوفية فى الغناء بالأداء الجماعى للابتهالات ومديح الأناشيد ‏الدينية، وتتغنى لكبار مشايخ الصوفية أمثال محيى الدين بن عربى ‏والحلاج والسيدة رابعة العدوية، والشيخ أحمد أبو الحسن، ومن أبرز ‏أعمالها "إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى" و"مدد يا سيدة" و"مشتاقلك ‏يا نبينا" و"أحبك حبين".‏

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