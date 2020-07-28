شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر وموعد عرض "المتفائل" فى عيد الأضحى على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنانان سامح حسين وسهر الصايغ، بروفات مسرحية "المفتائل" على خشبة المسرح القومى استعداداً لعرضها للموسم الثانى، يوم السبت المقبل الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد عرضها فى الموسم الأول على المسرح القومى لمدة 75 ليلة عرض وتحقيقها نجاحاً مميزاً.



سامح حسين وسهر الصايغ من البروفات

وفتح المسرح القومى باب حجز التذاكر التى تتراوح بين ( 30 ، 50 ، 70 ، 100 ) جنيه، على أن يبدأ العرض فى تمام الساعة الثامنة مساء ويستمر حتى الحادية عشر، مع الالتزام بنسبة الحضور التى حددها مجلس الوزراء والاجراءات الاحترازية داخل المسرح للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

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ووضع موسيقى وألحان العرض هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.



سامح حسين وسهر الصايغ من العرض