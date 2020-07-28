شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هيفاء وهبى وصبرى فواز من كواليس مسلسل "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان صبرى فواز متابعيه وجمهوره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا من كواليس مسلسله الجديد "أسود فاتح"، مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حيث علق صبرى فواز على الصور قائلا: "أسود فاتح.. فاتح خالص"، حيث بدا الثنائى فى كامل أناقتهما، بأحد مشاهد المسلسل، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.



صبرى فواز وهيفاء



من كواليس المسلسل

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"أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.



هيفاء وصبرى فى الكواليس

يذكر أن هيفاء وهبى كشفت عن تفاصيل الحكم القضائى الصادر فى الدعوى التى رفعها ضدها محمد وزيرى مدير أعمالها السابق لإثبات زواجه منها، حيث أكدت أن محكمة الأسرة رفضت دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، لافته إلى أن المحكمة ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت الفنانة هيفاء وهبى، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "محمد وزيرى يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد.. وقضت المحكمة بجلسة اليوم 28 / 7 / 2020 بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.. شكرًا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة.. والشكر الأكبر للقضاء المحترم".