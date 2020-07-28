شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس وسط أحفاده داخل المنزل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فلوكس، على نشر صورة لعائلته يظهر فيها والده الفنان فاروق فلوكس، وأشقائه البنات ونجله وزوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب فلوكس على الصورة التي نشرها منذ قليل "ابي واخواتي البنات واولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري، احبهم و دايما داعم ليهم، ربنا يحفظهم و يخليهم و يبعدهم عن كل سوء".

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنح الدقى اليوم الثلاثاء، قبول المعارضة المقدمة من جانب المتهم بسرقة حساب الفنان أحمد فلوكس على "فيس بوك"، على حكم حبسه سنتين غيابيًا، شكلًا، وفى الموضوع بتخفيف الحكم لـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

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كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام البدوي، قضت غيابيًا بالحبس سنتين للمتهم بسرقة صفحة الفنان أحمد فلوكس على "فيسبوك" وارتكاب جريمة الإزعاج العام، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 100 جنيه.

وجاء في التحقيقات أن الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ أفاد فيه سرقة حساباته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتوصلت التحريات لهوية المتهم، وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، التى أصدرت حكمًا أول درجة بالحبس سنتين، وتم تخفيفه فى المعارضة لـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.