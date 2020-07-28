شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يجري بروفات مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" على مسرحه بمدينة سنبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة " عيلة اتعملها بلوووك " على مسرحه بمدينة سنبل، وأعلن عن عرض المسرحية قريبا، وهي من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحى ومن بطولة فرقة استوديو الممثل.

وعلى الجانب الآخر، سيعرض النجم محمد صبحي مسرحيته الأخيرة أنا والنحلة والدبور"تليفزيونيا خلال موسم عيد الأضحي علي قناة ten ، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.

من ناحية أخرى، أعلن محمد صبحى أنه يحضر لعمل مسرحى من بطولة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، سيعلن عن تفاصيله كاملة خلال الفترة المقبلة، فى عمل يليق باسم النجمين الكبيرين اللذين ساهما عبر تاريخهما بأعمال مسرحية ما زالت خالدة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.