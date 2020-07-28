شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى: مفيش ممثل يقدر يجسيد شخصية "الملك" لأكثر من سبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة رانيا فريد شوقى ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” فى ذكري رحيل الملك، وتزامنا مع الاحتفال بمئويته يوم 30 يوليو، حيث إنه من مواليد هذا اليوم عام 1920 وبذلك يكون مر 100 عام على ميلاده، وأجرى اللقاء الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، والمذيعة شروق وجدى.

بدأت الفنانة رانيا فريد شوقى حديثها قائلة، "لا أريد التحدث اليوم عن فريد شوقى الفنان، فالكل يعرفه من خلال أعماله الفنية، لكنى أريد أن أتحدث عن فريد شوقى كأب وكإنسان"، وعن تعليقها على المنشور التى نشرته خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، والذى جاءت كلماته كالآتى "لو كنت لسة عايشة فأنا عايشة بعد ربنا طبعا، عايشة بخيرك وبسيرتك وتاريخك العظيم، عايشة بنصايحك اللى مابتفارقنيش أبدا فاكرة كل حاجة شريط من الذكريات عايشة عليها 22 سنة مفيش يوم إلا وأنت معايا بضحكتك الحلوة وخفة دمك وحنيتك اللى ملهاش مثيل، وحب الناس ليك بيطبطب على قلبى ودعائهم نعمة من ربنا، ومن حبه ربه حبب فيك خلقه".

وقالت رانيا إن تلك ليست كلمات فحسب، فبداخلى مشاعر وأشياء كثيرة أتمنى أن أكتبها وأقولها، لكن تلك المشاعر تحتاج لمئات السطور ومن المؤكد أن الجمهور لم يقرأ منشورات طويلة فأكتفيت بتلك الكلمات القليلة.

وعن سؤالها ما يميز الفنان الراحل فريد شوقى بعيدا عن الكاميرا، قالت طيبته وخفة دمه، فبالرغم من شهرته فى الأكشن والشر إلا أننى أعتقد أنه صاحب خفة دم لم يكن لها مثيل، فهناك العديد من الكوميديانات فى الحقيقة عكس الشاشة، لكن الراحل فريد شوقى كان فى الحقيقة يتمتع بخفة دم أكثر مما يظهر على الشاشة.

وروت رانيا تفاصيل حياة والدها فريد شوقى فى المنزل وقالت: "كان نشيطا جدا، وأنا للأسف لم أأخذ منه تلك الصفة، كان يستيقظ صباحا يحتسى القهوة فى مكتبه، ثم يتناول فكارا خفيفا، ثم يبدأ فى عمل بعض التليفونات للاطمئنان على زملائه وزوجاتهم، ثم يذهب إلى النادى الأهلى ليمشى فى التراك، وأتذكر أن هناك أحد الأشخاص قدم له نصيحة يعرف من خلالها عدد اللفات التى لفها فى التراك، حيث قال له أقطف بعض الورق من الأشجار وعدهم وعند كل لفة قم برمى ورقة من الورق وبذلك ستعرف عدد اللفات، وبالفعل كان يقوم بذلك لعدة سنوات، ثم يعود للمنزل يستريح قليلا ويتناول وجبة الغداء، ثم ينزل لمكتبه لمقابلة بعض الشباب الكتاب، أو مخرجين، أو منتجين، وأحيانا يكتب فكرة طرأت على ذهنه، أو يقوم بتسجيلها، فأتذكر أنه كان هناك تسجيل صغير بجانب السرير عنده كى يسجل عليه أى فكرة تطرأ عليه أثناء النوم لفيلم أو لمشهد أو لغيره، وأضافت فريد شوقى كان إنسانا بسيطا للغاية، لم يعش الحياة المبهرجة، وكان كل همه الفن وعائلته وكانت عائلته رقم 2 فى حياته بعد الفن وكلنا نعلم ذلك.

لقب الفنان فريد شوقى بعدة ألقاب منها وحش الشاشة وملك الترسو، بالإضافة إلى أن الفنان الراحل أحمد زكى كان يلقبه برئيس فريق التمثيل فى مصر، فعن أقرب لقب لقلبه قالت كان معظم أصدقائه يلقبونه بالملك، وهذا اللقب خرج من الجمهور ولم يخرج من فريد شوقى، حيث لقبه به الجمهور بعد عرض فيلم "شياطين الليل" الذى قام ببطولته مع الرائعة الراحلة هند رستم ، فقد قدم فيه دور فتوة الكباريه التى كانت ترقص فيه هند رستم، وكانوا يندهونه بالملك فى الفيلم.

وعن حرص الفنان الراحل فريد شوقى على كتابة أفلامه بنفسه، قالت الراحل فريد شوقى أنتج ما يقرب من ثلاثين فيلم، لكن كتابة الأفلام لم تكن كثيرة وأنا لم أتذكر العدد لكنه قام بتقديم ما يقرب من ثلثمائة فيلم، أى أنه لم يكتب كل أفلامه، وأضافت هناك بعض الأفلام التى كتبها ولم تخرج للنور إلى الآن، وبالطبع أتمنى أن تخرج تلك الأفلام وأن أقدمها بنفسى لكن نوعية أفلام فريد شوقى هى أفلام اجتماعية ولم تعد متوفرة فى السينما المصرية حاليا، فالسينما المصرية تقدم الآن أفلام أكشن أو كوميدى، فهذه النوعية اختفت ولكى تعود مرة أخرى ستكون قاصرة على التليفزيون، وأتمنى أن أستطيع أن أجعلها تخرج للنور، واسترسلت من ضمن الأفلام كان هناك فيلم كوميدى مع الفنان محمد هنيدى، وآخر مع الفنان الراحل أحمد زكى ومحمود عبد العزيز.

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وعند سؤالها عن إنتاجه لأفلام مشتركة بين مصر وتركيا قالت بالفعل، هذا كان قد حدث بعد نكسة 76، عندما قلت حركة الإنتاج والسينما فى مصر، فقد أنتج ما يقرب من 10 أفلام بتركيا، وحصل فى تركيا على جائزة أحسن ممثل "التفاحة الذهبية"عن فيلم عثمان الجبار.