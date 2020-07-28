ترشيحات "إيمي".. "واتشمن" في الصدارة ورقم قياسي لـ"نتفليكس"

تصدر مسلسل "واتشمن" أو (الحراس) الذي يعرض عبر محطة "إتش بي أو" السباق إلى جوائز إيمي التلفزيونية لعام 2020، الثلاثاء، مع نيله 26 ترشيحا.

وتلى هذا المسلسل القصير، المسلسل الكوميدي "ذا مارفليس ميسز ميسل" (السيدة ميسل الرائعة) مع 20 ترشيحا والعمل التشويقي "أوزارك" والكوميديا السوداء "ساكسيشين" مع 18 ترشيحا لكل منهما.





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وفي الدورة الثانية والسبعين من هذه الجوائز التلفزيونية العريقة، تقدمت منصة "نتفليكس" للبث التدفقي بوضوح على منافستها "إتش بي أو"، بحصولها على 160 ترشيحا في مقابل 107 ترشيحات وهو عدد قياسي جديد.





وتوزع جوائز إيمي في لوس أنجلوس في 20 سبتمبر/أيلول 2020، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأدّت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى تجميد تصوير الأعمال التلفزيونية وتسببت بفوضى عارمة في إنتاج المسلسلات، وصولاً إلى عرقلت المنافسة على الجوائز التي يشارك في التصويت عليها أعضاء أكاديمية "إيمي" البالغ عددهم نحو 24 ألفاً.