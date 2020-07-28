فيضان يحاصر زوجة "ثور".. موقف مروع

تعرضت الممثلة والمنتجة الإسبانية إلسا باتاكي، زوجة الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث الشهير بشخصية "ثور"، لموقف مروع في خليج بايرون في أستراليا.

وفقًا لموقع "ديلي ستار" الأمريكي، أٌجبِرت الممثلة على مغادرة سيارتها عبر النافذة، بعد أن علقت في مياه فيضان، وهي في الطريق إلى منزلها.

ونشرت الممثلة الإسبانية على حسابها الشخصي على إنستقرام مقطع فيديو قصير توثق فيه رحلة هروبها من قصرها المحاط بمياه الفيضان في خليج بايرن الأسترالي.





وتعرضت المنطقة التي يتواجد بها القصر لأمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين، وهو ما سجلته "باتاكي" في مقطع الفيديو الخاص بها بعد أن أظهرت المنطقة المحيطة غارقة في مياه الفيضان بينما هي محتجزة في سيارتها.

وقالت "باتاكي" في مقطع الفيديو: "يا إلهي! ماذا أفعل، لقد علقت"، وواجهت الممثلة معجبيها في الفيديو بوجه عابس قائلة: "خياري الوحيد هو العبور من خلال النافذة".

واضطرت الممثلة بمساعدة أصدقائها إلى قطر سيارتها فيما بعد، وهو ما وثقته في فيديو آخر.

وتعيش "باتاكي" ومع زوجها هيمسوورث، في القصر الذي يبلغ ثمنه 9,8 مليون جنيه إسترليني مع أبنائهما الثلاثة.



