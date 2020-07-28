خاص- اكثر من ٢٥٠ منصة تواكب جديد محمد سرور ولايف ستايلز ستوديوز

تستعد لايف ستايلز ستوديوز لطرح احدث اغاني الفنان محمد سرور بعد ان استلمت مؤخراً النسخة الأخيرة للفيديو كليب من المخرجة المصرية المميزة بتول عرفة.

يمثل هذا المشروع الفني الموسيقي ثالث تعاون بين الشركة المنتجة والفنان في أغنية واعدة عنوانها الفرح وروح التفاؤل.

“خليها على الله” هو عنوان الاغنية المميزة التي أداها الفنان محمد سرور بحرفية عالية فيما أعدت المخرجة بتول عرفة فكرة الفيديو كليب لتترجم روح الأغنية ومعناها.

علم موقعنا بان البرومو سيصدر غداً على حسابات الوسائل الاجتماعية للشركة المنتجة ويليها حملة إعلامية واسعة وطرح الفيديو كليب على قناة الشركة باليوتيوب كما وستبث الأغنية على أثير معظم إذاعات الإف إم (FM) المصرية والعربية.

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وتعاقدت لايف ستايلز ستوديوز مع العديد من القنوات العربية الفضائية لتأمين عروض المشاهدة للفيديو كليب بطريقة منتظمة ومدروسة.

هذا وسوف تبث الأغنية على اكثر من ٢٥٠ منصة موسيقية رقمية حول العالم تتيح الاستماع للجالية العربية حول العالم.

الاغنيه كلمات مؤمن راجح، ألحان د مصطفى العسال وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام.

وجواباً على سؤالنا “لماذا تبذل الشركة هذه المجهودات الضخمة لكل مشروع فني”؟ فكان جواب المسؤولين بالشركة المنتجة “نحن لا نقف بمنتصف الطريق”.