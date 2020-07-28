نجمة "صراع العروش" صوفي تيرنر ترزق بمولودها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: رزقت النجمة العالمية صوفي تيرنر (24 عاما)، بطلة مسلسل "صراع العروش"، بمولودها الأول من زوجها النجم جو جوناس (31 عاما). وبحسب وكالة رويترز أصدر ممثل عن الزوجين بيانا يعلن فيه قدوم ابنتهما الأولى "ويلا". الممثلة صوفي تيرنر البريطانية الجنسية، جسدت شخصية "سانسا ستارك"، ضمن أحداث المسلسل الشهير "صراع العروش"، والذي حقق نجاحا كبيرا. وأعلن الثنائي زواجهما في حفل أقيم العام الماضي، بينما وضعت "صوفي" ابنتها "ويلا" في إحدى المستشفيات بلوس أنجلوس يوم 22 يوليو.

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