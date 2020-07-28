تعرف على العروض المسرحية خلال إجازة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف المركز الإعلامي بالبيت الفني للمسرح عن العروض التي سيقدمها ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، على خشبات مسارحه في القاهرة والإسكندرية.

عروض القاهرة

على المسرح القومي بالعتبة

الساعة الثامنة "٨:٠٠"مساء

عرض "المتفائل "

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب العالمي فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

أسعار التذاكر: ١٠٠-٧٠-٥٠-٣٠ جنيه

على مسرح الغد بالعجوزة

الساعة السابعة "٧:٠٠"مساء

عرض "الحادثة"

من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.

أسعار التذاكر: ٣٠-٣٥ جنيه

على مسرح الطليعة

"قاعة زكي طليمات"

الساعة السابعة والنصف "٧:٣٠"

عرض "حريم النار"

" ثاني ورابع أيام العيد فقط"

عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

أسعار التذاكر: ٣٥ جنيه

على مسرح الطليعة

" قاعة صلاح الصبور"

الساعة السابعة "٧:٠٠" مساء

عرض "كأنك تراه "

"ثالث أيام العيد"

تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود

أسعار التذاكر: ٢٥ جنيه

على المسرح العائم الصغير بالمنيل

الساعة السابعة "٧:٠٠" مساء

عرض "أفراح القبة"

بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل ، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

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أسعار التذاكر : ٥٠ -٣٠ جنيه

على مسرح ملك برمسيس

الساعة السابعة "٧:٠٠"مساء

عرض "البخيل"

عن نص الكاتب الفرنسي موليير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أسعار التذاكر : ٢٠ جنيه

وللأطفال

على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة

الساعة السابعة "٧:٣٠" مساء

عرض "فركش لما يكش"

العرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب.

أسعار التذاكر: ٢٥-٣٥ جنيه

على مسرح متروبول بالعتبة

الساعة السابعة "٧:٠٠" مساء

عرض "القطط"

العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي ، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

أسعار التذاكر : ٣٥ جنيه

وبالإسكندرية

على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي

الساعة الثامنة "٨:٠٠" مساء

عرض "رحلة سعيدة "

بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقي: محمد شحاته،

إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أسعار التذاكر: ٢٥ جنيه