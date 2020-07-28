خطيبها نجل فنان كبير وهذه أبرز أعمالها.. معلومات عن هنادي مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الشابة هنادي مهنا بعيد ميلادها، اليوم الموافق 28 يوليو، بعيد ميلادها الـ 22.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن هنادي مهنا

- هنادي مهنا ولدت في 28 يوليو 1998

- والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا.

- كان من المفترض أن يكون أول أعمالها فيلم "الجبابرة" مع عمر متولي، لكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

- شاركت هنادي مهنا في عام 2019 في مسلسلات "حكايتي، زلزال" بالإضافة إلى مسلسل "بركة"، "أفراح إبليس" الجزء الثاني.

- في ديسمبر 2019 احتفلت "هنادي" بخطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح.

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- ظهرت هنادي مهنا "ضيفة شرف" في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض رمضان 2020، وهو بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب.

- شاركت في مسلسلين في رمضان 2020، وهما "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، "الفتوة" بطولة ياسر جلال.

- قدمت دور "أيتن كمال" في فيلم "بنات ثانوي".

- اعترفت الفنانة هنادي مهنا بهروبها من درس مرة واحدة في حياتها وهي صغيرة؛ لكنها لم تبلغ والدها، ثم قامت بتقبيل أبيها الملحن هاني مهنا على الهواء.

وقالت "مهنا"، خلال لقائها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن والدها لا يعترض على ملابسها، مؤكدة أنها لن تقبل أي شخص يقوم بمعاكستها في الشارع ومستعدة للاشتباك معه.

وأكدت الفنانة أنها تقف بجانب والدها خلال خلافاته مع والدتها، ودون أن تعلم ماذا فعل والدها، لكنها تدافع عنه لأنها تحبه كثيرًا